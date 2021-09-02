Снова на народе наживаются, как могут. Так заявила журналистка Любовь Завальнюк в программе «Суть событий» для канала Знай.ua, которая рассказала о результатах борьбы с бедностью в Украине, которые в разных сферах оставляют желать лучшего.

По ее словам, побороть бедность в стране власти пытались, в частности, поднятием пенсий, соцвыплат, минимальных зарплат и выдачей субсидий. Но по факту результаты оставляют желать лучшего.

«Индексация пенсий, о которой так громко заявляли в СМИ, провалилась. Большинство пенсионеров получили десятки гривен вместо обещанных ста. В Минсоцполитике регулярно анонсируют улучшение средней пенсии для населения, но в цифрах картина выглядит совсем иначе. Инфляция в Украине в июле 2021 года выросла с 9,5% до 10,2%», - рассказала Завальнюк.

Журналистка также сообщила, что в июне потребительские цены в Украине выросли на 0,2%, в мае – на 1,3%. В целом за 7 месяцев этого года инфляция в Украине составила 6,5%, базовая – 4,2%. По ее словам, Национальный банк Украины в июле ухудшил прогноз инфляции на 2021 год с 8% до 9,6%, а также банк прогнозирует, что по итогам третьего квартала инфляция достигнет пика в этом году на уровне 11,2%.

«Солидарная пенсионная система разваливается на глазах. Последнее заявление Министра финансов вообще заставило украинцев ужаснутся: поколение 40+ останется без пенсионных выплат. Введение второй вертикали накопительной системы не за горами. Среди новых чиновников уже есть те, кому такая работа Пенсионного Фонда очень выгодна. И снова на народе наживаются, как могут», - заявила Завальнюк.

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