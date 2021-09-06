Эксперт по пенсионным системам Александр Ткач в программе «Акценты» с Татьяной Резвин рассказал, какие изменения произойдут в украинской пенсионной системе в ближайшее время.

«В ближайшее время планируется переход от существующей, скажем так, двухуровневой пенсионной системы к трехуровневой пенсионной системе. Что это означает? Что сегодня у нас есть солидарная пенсионная система, являющаяся первым уровнем (по сути, базовым), где пенсии выплачиваются практически всем гражданам Украины, кто хоть немножко работал. И третий уровень – это добровольная система негосударственного пенсионного обеспечения», - говорит эксперт.

По его словам, вторым уровнем будет накопительная пенсионная система.

«Подчеркиваю – обязательная. То есть участие в ней будет обязательным для всех работающих. Но, очевидно, будут какие-то, может быть, изменения возрастные. Допустим, могут сказать, что люди, которым осталось меньше 10 лет до пенсии, будут участвовать в ней добровольно. А все, кто только приступает к трудовой деятельности и не достиг, допустим, возраста 40 или 50 лет – для них участие в этой системе будет обязательным», - сказал Ткач.

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