Почему в Украине постоянно увеличивают пенсии на мизерные суммы и преподносят это как достижения? Проблему в программе «Суть событий» на канале «Знай.ua» рассматривает экономический эксперт Валерий Клочок.

«Людям откровенно лгут, но это подаётся как победа. Да, если пенсионеру больше 80 лет, то ему добавят пятьсот гривен. Но спросите кого угодно: сколько из общей денежной массы, которая есть в Украине, идёт на пенсии? Этого вам никто не скажет. На самом деле примерно половина триллионного бюджета Украины направляется на выплату пенсий. Это и деньги Пенсионного фонда – 300 миллиардов гривен, и те 200 миллиардов, что добавляет государственный бюджет. 1 июля прожиточный минимум повысили на 80 гривен, и пенсию – на столько же. Кстати, для сельского жителя это серьёзная сумма. Поэтому об индексации говорят все, а индексируется ведь не только пенсия. Но индексация не покрывает инфляцию», - говорит эксперт.

По его словам, у нас в этой области происходит подмена понятий.

«На пенсионное обеспечение выделяются огромные деньги, но большинство пенсионеров получает меньше трёх тысяч. А после оплаты коммуналки они не могут себе позволить никаких товаров, кроме секонд-хенда и костей супового набора», - отмечает Валерий Клочок.

Как сообщает Politeka, ранее председатель совета Украинской ассоциации администраторов пенсионных фондов в Украине Елена Сотскова назвала инфляцию нормальным явлением для любой страны.

Также Politeka сообщала, что она рассказала об условиях накопления трудового стажа.