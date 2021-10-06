Журналистка Катерина Котенкова рассказала об изменениях в обчислении пенсионного стажа и индексации пенсий, а также назвала категорию украинцев, которым в этом месяце повысят пенсию.

Об этом она рассказала в программе «Суть событий» для канала Знай.ua .

«Пенсионный стаж в Украине начнут считать по-новому. В Верховную Раду направлен очередной проект закона, которым предусматривается внесение поправок в Налоговый кодекс Украины, заменив квартальный период отчетности месячным», - сообщила Котенкова.

По ее словам, введение этих изменений, разработанных в Пенсионном фонде Украины по собственной инициативе, позволит обеспечить своевременное начисление страхового стажа украинцам, и назначать пенсии и подобные социальные выплаты.

Кроме того, журналистка рассказала об изменениях в индексации пенсий, которая теперь будет происходить ежегодно с 1 марта. Котенкова отметила, что народные депутаты поддержали соответствующий документ пока только в первом чтении. По ее словам, министр соцполитики Марина Лазебная заявила, что переживать не стоит, так как для все пенсионеров индексация пенсий будет происходить по одинаковым правилам и в конкретно установленный срок.

«Но некоторым украинцам в этом месяце размер пенсии повысят до 2500 грн. Это касается граждан в возрасте от 75 до 80 лет, если они к этой дате будут иметь нужное количество стажа. Для женщин показатель составляет 20 лет, а для мужчин - 25. Более того, этой категории граждан к пенсиям начнут выплачивать доплаты», - рассказала Котенкова.

Журналистка добавила, что больше ни у кого из пенсионеров размер пенсии с октября не вырастет. Пенсионерам, которые продолжают работать, тоже не стоит надеяться на перерасчет выплат в ближайшие дни, по словам Котенковой, последний пересмотр их выплат проводился в июне текущего года.

«Последнее в 2021 году повышение пенсионных выплат произойдет в декабре в связи с изменением размера прожиточного минимума. Изменения коснутся украинцев, которые получают минимальную и максимальную пенсии. Так, минимальная пенсия составит 1934 грн, а максимальная станет в 10 раз больше - 19 340 грн», - отметила Котенкова.

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