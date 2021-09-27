Чому в Україні постійно збільшують пенсії на мізерні суми та підносять це як досягнення? Проблему у програмі «Суть подій» на каналі «Знай.ua» розглядає економічний експерт Валерій Клочок.

«Людям відверто брешуть, але це подається як перемога. Так, якщо пенсіонеру понад 80 років, то йому додадуть п'ятсот гривень. Але запитайте кого завгодно: скільки із загальної грошової маси, яка є в Україні, йде на пенсії? Цього вам ніхто не скаже. Насправді приблизно половина трильйонного бюджету України спрямовується на виплату пенсій. Це і гроші Пенсійного фонду – 300 мільярдів гривень, і ті 200 мільярдів, що додає державний бюджет. 1 липня прожитковий мінімум підвищили на 80 гривень, і пенсію – на стільки ж. До речі, для сільського жителя це серйозна сума. Тому про індексацію говорять всі, а індексується ж не тільки пенсія. Але індексація не покриває інфляцію», - говорить експерт.

За його словами, у нас в цій області відбувається підміна понять.

«На пенсійне забезпечення виділяються величезні гроші, але більшість пенсіонерів отримує менш як три тисячі. А після оплати комуналки вони не можуть собі дозволити ніяких товарів, крім секонд-хенду і кісток супового набору», - зазначає Валерій Клочок.

Як повідомляє Politeka, раніше голова ради Української асоціації адміністраторів пенсійних фондів в Україні Олена Сотскова назвала інфляцію нормальним явищем для будь-якої країни.

Також Politeka повідомляла, що вона розповіла про умови накопичення трудового стажу.