Политолог Тарас Загородний рассказал о том, какой предстает Украина в восприятии России и Европы, и добавил, что Северный поток-2 - это пример того, что в своих действиях государству прежде всего следует исходить из национальных интересов.

Об этом он рассказал у себя в блоге.

По мнению политолога, Украине следует быть более прагматичной и ставить свои национальные интересы на первое место: защищать их, развивать собственную промышленность, а не молчать.

В частности, он комментирует ситуацию с Северным потоком-2. «Европа хорошие ребята, но если раньше русские выкачивали ресурсы с нашей страны вместе с нашими олигархами под красивой оболочкой «братского народа», то теперь из страны выкачивают ресурсы под хорошей оболочкой европейских ценностей европейцы и русские в доле», - говорит Загородний.

Также политолог отмечает, что в последнее время Украину слишком много обвиняют и выставляют ей слишком много претензий. А это, подчеркивает он, делается с целью манипуляции и наживы. «Даже на госзакупках приблизительно 10 млрд долларов в год выкачивается из страны, но при этом они в свой рынок и свои госзакупки не пускают украинских производителей», - говорит Загородний. Чтобы не быть голословным, он рассказывает, что сами украинские производители жалуются на массу претензий, которые они получают, как только пытаются зайти в тендер.

Как сообщала Politeka, Загородний объяснил, как власть собирается использовать закон об олигархах.

Также Politeka писала о Загородний рассказал, что нам продают газ по завышенной цене.



