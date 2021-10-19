Финансовый эксперт, президент юридической компании «Николас» Михаил Стрельников дал прогноз относительно последствий возможного локдауна для украинской экономики.

Мнение эксперта было высказано в программе Мирославы Бобровской «А как на самом деле?».

«Локдаун отразится на экономике страшным образом. Третий локдаун может добить те отрасли, которые не смогли добить первые два. Впрочем, у нас, как и в России, суровость законов смягчается их массовым неисполнением. Точно так же дело обстоит и с карантином: люди на входе в какие-то заведения надевают маски, а войдя – снимают. Украинское руководство не понимает, что чем жёстче будут правила, тем больше народ будет их нарушать. Украинцы не будут выходить на протесты, как французы или англичане. Они будут делать как итальянцы: вроде бы соблюдать все запреты, а на самом деле – ничего подобного», - предполагает гость программы.

По его мнению, все ограничения, введённые в ходе третьего локдауна, ни к чему не приведут.

«Предприятия, которые при локдауне попадут под удар, найдут способ выйти из-под него. К нашему с вами счастью. Но экономика пострадает, а бюджет недосчитается налогов», - считает Михаил Стрельников.

Как сообщает Politeka, ранее он утверждал, что единственная сфера украинской экономики, которая сейчас не находится в стагнации – это коллекторы.

Также Politeka сообщала, что, по мнению Стрельникова, Украина сидит на кредитах вместо того, чтобы развивать собственную экономику.



