Экономический эксперт Юрий Гаврилечко прокомментировал законопроект номер 5600 и дал прогноз относительно возможных последствий его принятия для украинской экономики.
Своё мнение он высказал в программе «Акценты».
«Украинские ассоциации производителей продуктов питания возмущаются законопроектом 5600 вот уже несколько месяцев. Предполагается, что всю сельскохозяйственную землю в стране обложат новым налогом – независимо от того, ведётся ли на ней какая-то деятельность. Налог этот будет насчитываться просто из воздуха – даже если земля простаивает. По аналогии: я должен буду заплатить налог с огромных денег за роль в голливудском блокбастере – независимо от того, ездил ли я в Голливуд, снимался ли в фильме и получал ли какие-то деньги. В результате каждый гектар земли становится убыточным. В первую очередь это бьёт по мясной и молочной промышленности», - говорит эксперт.
Он указал на принципиальную особенность животноводства в этом отношении.
«Пастбище само по себе денег не приносит. Их приносит, например, молоко – но чтобы корова его давала, она должна что-то съесть. Также под ударом оказываются производители мёда, ведь и он в таком же положении, только вместо молока здесь мёд, вместо коров – пчелы, а вместо травы цветы», отмечает Юрий Гаврилечко.
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Как сообщает Politeka, ранее он рассказал о том, может ли покупка земли в Украине быть выгодной инвестицией.
Также Politeka сообщала, что Гаврилечко дал прогноз последствий увеличения цены на газ.