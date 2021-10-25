Экономист Юрий Атаманюк заявил, что министру финансов Украины не хватает компетентности и сегодня государство имеет наибольший долг со времени провозглашения своей независимости.

Об этом он рассказал у себя в блоге.

Атаманюк утверждает, что сегодня государственный долг Украины самый большой за все время ее независимости. Кроме этого, добавляет он, наблюдается высокий дефицит пенсионного фонда и бюджета. А потому на все заявления о зарплатах врачей в 20 тысяч и медработникам по 13,5 тысячи эксперт отвечает так: «Столько будут получать те врачи и медсестры, которые успеют выехать за рубеж». По его словам, в Польше или Германии украинцам будут платить больше, чем даже 20 тысяч гривен.

Также Атаманюк критикует работу министра финансов. В частности, эксперт указывает на его прошлогодний ложный прогноз по поводу инфляции до 5%, которая на самом деле вылилась аж в 11%. «Такого министра финансов в любом правительстве мира разве можно оставлять? Это же он не ошибся, сказав, что будет 5,2%, а получили 5,3%. Говорил о росте экономики в этом году на 6-7%, но мы получили падение», - возмущается экономист.

По его мнению, применять в отношении Украины выражение «рост экономики» - не правильно, поскольку речь идет скорее о восстановлении после карантина. По словам Атаманюка, Украину можно отнести к развивающимся государствам, но только в том случае, если рост ее экономики составит 7,8% и через 10 лет ВВП будет удваиваться.

Как сообщала Politeka, Атаманюк прокомментировал ситуацию с украинской ГТС.

Также Politeka писала о том, что Атаманюк объяснил, в чем разница между Украиной и Европой.



