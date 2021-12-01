Экономист Виктор Скаршевский рассказал, как повышение стоимости энергоносителей сказалось на промышленности Украины и на покупательной способности украинцев.

Об этом он рассказал в программе Руслана Бизяева «Культ личности».

«В октябре промышленность падала. Мы как упали, так и не встаем. Думаю, что ноябрь покажет, скорей всего, падение, потому что если вычесть электроэнергию, вычесть похолодание, потому что в этом году холоднее, чем в прошлом, то промышленность, к сожалению, продолжит падение. Химия у нас очень сильно пострадала. Также пострадали текстильная и легкая промышленность: минус 10 процентов, переработка минус. Короче, у нас, к сожалению, идет большой минус», - констатирует он.

Эксперт отмечает, что также есть неизбежные скачки инфляции, которые старается пригладить Госкомстат в своих отчетах.

«Мы обычно смотрим на инфляцию потребительскую. Так, там есть чуть манипуляций, не полностью отображает рост. Госкомстат дает, что только на 11 процентов выросли цены. Это в среднем. А если брать низкий уровень доходов большинства граждан и те продукты питания, которые они покупают, то у них инфляция намного выше. Там 20, 30 процентов. Те, у кого большой доход, этого вообще не ощущают, потому что в структуре расходов это занимает очень малую долю. А у бедных граждан – это 70, 80 процентов может доходить по продуктам питания и тем позициям, по которым резко подорожали цены», - рассказывает Скаршевский.

На самом деле происходит скрытый кризис, считает эксперт.

«Промышленные цены, так называемая инфляция затрат, показали рост 57,3 процента. Потому оно будет просто перекладываться в потребительские цены с небольшим валом. Эта инфляционная волна, которая нас накрыла сейчас, продолжится и в следующем году», - прогнозирует он.

Politeka сообщала, что Политтехнолог Сергей Гайдай сравнил государство Украина с халабудой, которую несколько поколений пытались достраивать.

Также Politeka сообщала, что политтехнолог Дмитрий Раимов рассказал, почему предпочитает работать не с политиками, а с представителями бизнеса.