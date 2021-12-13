Лидер «Либертарианской партии 5.10.» Геннадий Балашов рассказал, как вывести Украину из экономического и энергетического кризиса.



Об этом он рассказал в новом выпуске программы «Главное» на канале MY.UA с Екатериной Павловой.

«Украина уже выбрала проевропейский путь развития, но проблема проевропейского пути развития заключается в том, что, присоединившись с нищим населением к Европе, мы потеряем половину населения, они просто все уедут в Центральную Европу. Нам надо дать возможность в одно буквально поколение за сорок лет людям подняться выше, чем европейцы, то есть заработать деньги. Так как шла Америка в 19 веке, они буквально за сто лет этой колонизации стали богаче, чем европейцы», - рассказал Геннадий Балашов.

Геннадий Балашов заявил, что именно поэтому люди из Европы тогда устремились в страшную Америку, где индейцы скальпы снимали, потому что там они могли поднять первый капитал. У нас сейчас для молодежи нет возможности поднять свой первый капитал, считает он, и проблема в том, что здесь на нашей территории нет денег, соответственно поэтому молодежь и уезжает. В Украине не хватает плотности населения, подчеркнул он, в Киеве еще более-менее, а вся остальная территория это гуляйполе, темные села стоят.

«Поэтому, когда мы говорим, а что надо сделать, то самое лучшее – это передвижение товара, денег и людей должно быть на территории Украины. И мы тогда в глобальный рынок входим, сюда текут деньги со всего мира, и мы зарабатываем деньги так, как можем. Кто-то самозанятый, кто-то крупный бизнес, но самое главное, чтобы бизнес работал здесь. Надо, чтобы у нас создавались не просто рабочие места, а продуцировался более высокий ВВП. Сейчас у нас ВВП 190 миллиардов, и они радуются, но это всего лишь тысяча долларов на душу населения. А когда смотришь на Центральную Европу, то у них ВВП на душу населения от 50 до 100 тысяч долларов», - резюмировал Геннадий Балашов.

Как сообщала Politeka, Балашов назвал преимущества фриланса как модели трудоустройства.

Также Politeka сообщала, что Балашов объяснил, как в Советском Союзе началась приватизация.