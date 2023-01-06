Аналитик и юрист Андрей Вигиринский сообщил, что в следующем году планируется засевать меньшую площадь в Украине.
Об этом он рассказал на канале «Легист».
«Плачевная ситуация в части относительно изменения нашего экспорта. Дисбаланс в структуре экспорта в октябре составляет почти 65% стоимости и 76% физического объема. Уже есть сообщение, что в следующем году мы засеем меньшую площадь, соответственно, и урожай будет меньше», - сообщил Андрей Вигиринский.
По словам аналитика, учитывая это, логистические возможности у нас и структура экспорта по видам продукции сжалась до того, что три четверти экспорта физического и 70% денежного – это именно продукция сельскохозяйственного производства. И этот экспорт планируется еще больше развивать в дальнейшем.
«И будут пытаться протолкнуть зерновое соглашение в дальнейшем, во время последующих его пересмотров, и затащить туда николаевские порты», – добавил Андрей Вигиринский.
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Как писала ранее Politeka, Андрей Вигиринский рассказал о механизме наказания тех компаний, которые будут перевозить нефть россии: «Как это контролировать».
Также Politeka сообщала, что Руслан Бизяев рассказал, как будет финансироваться оборонная сфера Украины в 2023 году.