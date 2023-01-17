Аналитик и юрист Андрей Вигиринский сообщил, что россия уже сейчас ищет способы компенсировать значительные потери в бюджете.

Об этом он рассказал на канале «Легист».

«Россия считает потенциальный спад валового внутреннего продукта. Bloomberg написал публикацию о том, что в конце декабря российская нефть торговалась уже по 37 долларов. Это один из элементов денежных сложностей в рф. Российские аналитики и биржовики сразу начали считать, во сколько это может обойтись, если цена на нефть будет ниже 60 долларов», - сообщил аналитик.

По словам аналитика, если потолок цен на российскую нефть установят еще ниже, то помимо уже заложенного дефицита бюджета в 3 триллиона рублей, россия может потерять еще 2,7 или 2,9 триллиона рублей в следующем году. Как отметил Андрей Вигиринский, россия уже сейчас начинает думать, как компенсировать столь значительные потери.

«Среди компенсаторов – увеличение добычи и, при низкой цене, увеличение экспорта. Это маловероятно, потому что пока нет способов улучшения логистики и есть сложности с добычей», - добавил Андрей Вигиринский.

Как писала ранее Politeka, Андрей Вигиринский рассказал о механизме наказания тех компаний, которые будут перевозить нефть россии: «Как это контролировать».

Также Politeka сообщала, что в россии жалуются на жизнь без света, тепла и с голубой водой: «В 2024 году обещают исправить».





