Несчастье произошло в селе Ставрово Окнянского поселкового общества Одесской области, передает Politeka.net со ссылкой на полицию.

Установлено, что 27-летняя водитель автомобиля «ВАЗ», двигаясь по улице Мира, не выбрала безопасной скорости движения, не справилась с управлением и совершила наезд на 10-летнего мальчика, который пересекал улицу по пешеходному переходу.

Медики «скорой» госпитализировали ребенка, у которого диагностирован закрытый перелом правой голени.

«Проверка водителя на состояние опьянения показала, что она была трезвой», - добавили в полиции.

Сведения о происшествии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, что повлекло потерпевшему средней тяжести телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины.

Назначен ряд экспертиз, «ВАЗ» находится на арест-площадке.

Ранее в полиции Одесчины сообщили, что направлен в суд обвинительный акт в отношении жителя Одесского района, допустившего ДТП и травмировавшего своего пассажира.

«В ходе досудебного расследования полицейские установили, что 57-летний одессит, управляя микроавтобусом «ГАЗ», на нерегулируемом перекрестке не предоставил преимущество грузовому автомобилю «MAN», следовавшему по главной дороге. В результате ДТП, допущенного водителем микроавтобуса, его 44-летний пассажир сломал ребра и попал в больницу», - рассказали правоохранители обстоятельства ДТП.

Теперь правонарушителю грозит наказание в виде штрафа от трех тысяч до пяти тысяч не облагаемых налогом минимумов доходов граждан (51000 – 85000 гривен) или исправительных работ на срок до двух лет, или ареста на срок до шести месяцев, или ограничение свободы на срок до трех лет, с лишением права управлять транспортными средствами сроком до трех лет.

Напомним, ранее стало известно о компенсациях - кого в Одессе они коснутся.

Также сообщалось об экологической катастрофе в Одесской области, парк усыпан тушками животных.

Кроме того, стало известно, что в Одесской области провели в последний путь 23-летнего защитника Украины.