Прийнято рішення про розподіл часткової компенсації, пише Politeka.net з посиланням на розпорядженнія міського голови від 2 лютого.

Мова йде про компенсації вартості закупівлі електрогенераторів.

Отже, в прийнятому розпорядженні вказано, що кошти отримають сім об'єднань співвласників багатоквартирних будинків, які знаходяться в Малиновському районі.

А саме: ОСББ "На Скворцова" — 93 324 гривень;

ОСББ "ЖК "Чайка" — 45 500 гривень;

ОСББ "Шота" — 100 000 гривень;

ОСББ "Палубне" — 59 710 гривень;

ОСББ "Сіті-парк" — 39 900 гривень;

ОСББ "Іспанський дворик" — 40 599 гривень;

ОСББ "Аеропортівський" — 26 649 гривень.

Загалом їм виділили 405 682 гривень.

«Малиновській районній адміністрації Одеської міської ради після надходження фінансування перерахувати на рахунки об’єднань співвласників багатоквартирних будинків часткову компенсацію вартості закупівлі електрогенераторів на загальну суму 405 682 (чотириста п’ять тисяч шістсот вісімдесят дві) грн 30 коп. згідно з додатком», - йдеться у документі.

Нагадаємо, як повідомлялося раніше, на компенсації за придбання генераторів мають право об’єднання співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ); житлово-будівельні контори (ЖБК); керівники багатоквартирних будинків.

Мерія Одеси ухвалила рішення повертати до 70% від вартості генераторів, але не більше 100 тисяч гривень. Для отримання компенсації слід звертатися з чеками до районної адміністрації.

Нагадаємо, раніше повідомлялось про екологічну катастрофа на Одещині, парк усипаний тушками тварин.

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