Пресс-секретарь Южного регионального управления Госпогранслужбы Иванна Плантовская в начале января попала в громкий скандал из-за гламурных фото в Париже, где праздновала Новый год. Украинцев очень возмутил факт, что девушка в разгар войны катается за границу, еще и хвастается роскошной жизнью, когда в Украине гибнут люди.

Скандал оказался таким мощным, что в ГПСУ вынуждены были перевести Плантовскую из Одессы в Житомирский пограничный отряд на должность, не связанную с коммуникациями. Однако, похоже эта волна критики в соцсетях ничему не научила скандальную пограничницу – девушка снова опубликовала в своем Facebook гламурное фото, которое раздраконило украинцев.

На фотографии Иванна запечатлена сидя на диванчике с ногами, на ней узкий черный наряд, кожаная куртка и высокие сапоги, а рядом стоит модная сумочка. В комментариях пользователи не сдерживали себя в выражениях, некоторые резонно заметили, что предыдущий скандал ничему не научил Плантовскую. Тем временем, девушка тоже за словом в карман не лезет и начала остро отвечать критикам:

"Я не понимаю, ты умышленно раздражаешь людей или ума в голове нет?".

"Напиши, кто устроил тебя туда где ты работала, поможем ему ДБР посетить. Тошнит от подобных тебе лиц в военное время!".

"Мне таких как вы жалко. Единственный способ привлечь внимание, быть фриком. Ну такое".

"Она так и не поняла, в чем причина такого хейта".

"Пока вся страна скидывается на ВСУ, она за деньги налогоплательщиков и откаты ездит за границу. Увольнения мало, конфискация имущества и уголовное дело! Позор!".

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