Как сообщила пресс-служба городского совета Одессы, жителей Одессы 8 февраля предупредили о высокой минной опасности из-за шторма в Черном море. На берег может вынести мины.
"Из-за шторма в Черном море усиливается минная опасность. Есть высокая вероятность срыва морских мин с якорей и прибивка к берегу, а также их дрейфование вдоль побережья", — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что 27-летняя водитель автомобиля «ВАЗ», двигаясь по улице Мира, не выбрала безопасной скорости движения, не справилась с управлением и совершила наезд на 10-летнего мальчика, который пересекал улицу по пешеходному переходу.
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Медики «скорой» госпитализировали ребенка, у которого диагностирован закрытый перелом правой голени.
«Проверка водителя на состояние опьянения показала, что она была трезвой», - добавили в полиции.
Сведения о происшествии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, что повлекло потерпевшему средней тяжести телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины.
Назначен ряд экспертиз, «ВАЗ» находится на арест-площадке.
Напомним, ранее стало известно о компенсациях - кого в Одессе они коснутся.
Также сообщалось об экологической катастрофе в Одесской области, парк усыпан тушками животных.
Кроме того, стало известно, что в Одесской области провели в последний путь 23-летнего защитника Украины.