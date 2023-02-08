Одесситов предупредили о высокой опасности из-за шторма в Черном море - на берег может вынести мины.

Как сообщила пресс-служба городского совета Одессы, жителей Одессы 8 февраля предупредили о высокой минной опасности из-за шторма в Черном море. На берег может вынести мины.

"Из-за шторма в Черном море усиливается минная опасность. Есть высокая вероятность срыва морских мин с якорей и прибивка к берегу, а также их дрейфование вдоль побережья", — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что 27-летняя водитель автомобиля «ВАЗ», двигаясь по улице Мира, не выбрала безопасной скорости движения, не справилась с управлением и совершила наезд на 10-летнего мальчика, который пересекал улицу по пешеходному переходу.

Медики «скорой» госпитализировали ребенка, у которого диагностирован закрытый перелом правой голени.

«Проверка водителя на состояние опьянения показала, что она была трезвой», - добавили в полиции.

Сведения о происшествии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, что повлекло потерпевшему средней тяжести телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины.

Назначен ряд экспертиз, «ВАЗ» находится на арест-площадке.

Напомним, ранее стало известно о компенсациях - кого в Одессе они коснутся.

Также сообщалось об экологической катастрофе в Одесской области, парк усыпан тушками животных.

Кроме того, стало известно, что в Одесской области провели в последний путь 23-летнего защитника Украины.