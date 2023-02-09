В Одесской области за ночь произошло более 100 аварий на электросетях.
Об этом сообщил глава Одесской ОВА Максим Марченко.
В то же время, по словам главы региона, сейчас ситуация со светом в области несколько улучшилась.
"Невероятными совместными усилиями нам удалось предоставить дополнительный объем электроэнергии на Одесский район и город Одессу. Именно сейчас идет тестирование графиков, которые ДТЭК должен анонсировать не позже, чем сегодня вечером", - отметил Марченко.
По информации ДТЭК Одесские электросети, после ракетных обстрелов Одесской области 26 января на всей территории региона к утру, 9 февраля, продолжают действовать экстренные отключения света.
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Отметим, что в Одессе не курсируют троллейбусы и трамваи.
Ранее жителей Одессе предупредили о высокой минной опасности из-за шторма в Черном море. На берег может вынести мины.
"Из-за шторма в Черном море усиливается минная опасность. Есть высокая вероятность срыва морских мин с якорей и прибивка к берегу, а также их дрейфование вдоль побережья", — говорится в сообщении городского совета Одессы.
Напомним, ранее стало известно о компенсациях - кого в Одессе они коснутся.
Также сообщалось об экологической катастрофе в Одесской области, парк усыпан тушками животных.
Кроме того, стало известно, что в Одесской области провели в последний путь 23-летнего защитника Украины.