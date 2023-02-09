В Одесской области за ночь произошло более 100 аварий на электросетях.

Об этом сообщил глава Одесской ОВА Максим Марченко.

В то же время, по словам главы региона, сейчас ситуация со светом в области несколько улучшилась.

"Невероятными совместными усилиями нам удалось предоставить дополнительный объем электроэнергии на Одесский район и город Одессу. Именно сейчас идет тестирование графиков, которые ДТЭК должен анонсировать не позже, чем сегодня вечером", - отметил Марченко.

По информации ДТЭК Одесские электросети, после ракетных обстрелов Одесской области 26 января на всей территории региона к утру, 9 февраля, продолжают действовать экстренные отключения света.

Отметим, что в Одессе не курсируют троллейбусы и трамваи.

Ранее жителей Одессе предупредили о высокой минной опасности из-за шторма в Черном море. На берег может вынести мины.

"Из-за шторма в Черном море усиливается минная опасность. Есть высокая вероятность срыва морских мин с якорей и прибивка к берегу, а также их дрейфование вдоль побережья", — говорится в сообщении городского совета Одессы.

Напомним, ранее стало известно о компенсациях - кого в Одессе они коснутся.

Также сообщалось об экологической катастрофе в Одесской области, парк усыпан тушками животных.

Кроме того, стало известно, что в Одесской области провели в последний путь 23-летнего защитника Украины.