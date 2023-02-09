Украина расположена на северной окраине сейсмоактивного пояса, на котором произошло разрушительное землетрясение в Турции. Самые мощные землетрясения в Украине возможны на юго-западе Одесской области.

Об этом рассказал заместитель директора Института геофизики Национальной академии наук Украины Александр Кендзера в эфире "24 канала".

"Землетрясения на территории Украины были и будут в будущем. Дело в том, что мы расположены фактически на краю того же пояса, в котором произошли землетрясения в Турции на границе с Сирией. Мы расположены на северной окраине этого пояса, а землетрясения произошли на юго- западный", - отметил собеседник.

Кендзера добавил, что сильные землетрясения, ощущаемые на нашей территории, генерирует зона Вранча. По его словам, эта зона фактически принадлежит к тому же сейсмоактивному поясу, который образовался по причине того, что евразийская материковая плита, начиная от Азорских островов через Средиземное море, протягивается через зону Вранча, достигает Турции, Кавказа и проходит дальше, где разделяется на два пояса, один из которых следует на юг, а другой - в сторону Камчатки.

Эксперт отметил, что землетрясения в Украине и Турции – не редкость, однако они не были столь разрушительны.

"Если мы будем смотреть на карты общесейсического разрушения, на которых показан уровень сейсмической опасности Украины, то видим, что на юго-западе Одесской области сейсмические влияния могут быть наибольшими. Они могут достигать 8 и даже 9 баллов по десятибалльной шкале", – сказал Александр Кендзера.

Напомним, ранее стало известно о компенсациях - кого в Одессе они коснутся.

Также сообщалось об экологической катастрофе в Одесской области, парк усыпан тушками животных.

Кроме того, стало известно, что в Одесской области провели в последний путь 23-летнего защитника Украины.