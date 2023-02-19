В Одесской области будут судить начальника отделения полиции, который взял взятку у отца виновника ДТП.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Одесской области.

Следствие установило, что милиционер в октябре прошлого года требовал и получил от мужа, сын которого обвиняется в смертельном ДТП, 5000 долларов США взятки.

За деньги полицейский обещал посодействовать смягчению приговора для его сына, в частности согласовать с представителем судебной власти минимальное наказание, а по возможности вынесение оправдательного приговора. При этом обвиняемый отметил, что в случае отказа «сотрудничать» его сыну могут назначить самое суровое наказание.

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