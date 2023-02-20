Активный рост заболеваемости острыми кишечными инфекциями наблюдается в городе Измаил, где за неделю к врачам обратились 10 школьников Измаильской гимназии №10.

Об этом сообщает ГУ "Одесский областной центр контроля и профилактики болезней Минздрава Украины".

Отмечается, что вспышка коснусь учеников и педагога начальной школы. Заболели 10 человек с предварительным диагнозом «Острый гастроэнтероколит», из них 9 учащихся начальных классов и учительница. Госпитализированы в стационар 5 человек, другие больные были обнаружены активно и лечатся амбулаторно.

Для установления источника и факторов передачи у очага заболевания отобраны смывы из объектов окружающей среды, лабораторно обследованы больные и контактные лица. По результатам вирусологических исследований материала от больных у 2-х больных выделены норовирусы. Противоэпидемические мероприятия и лабораторные исследования продолжаются.

В целом заболеваемость острыми кишечными инфекциями по области по сравнению с предыдущей неделей осталась практически на уровне. Аналогичная ситуация наблюдалась как среди взрослых, так и среди детей младше 17 лет.

В структуре заболеваемости, как обычно, основной удельный вес приходился на детей – до 64% ​​и наиболее уязвимой оставалась возрастная группа 1-4 года (56%).

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