Муж из окна квартиры направлял петарды и салюты в направлении детской площадки.

В Одесской области на горячую линию 102 поступило сообщение о запускавшем фейерверки мужчине, об этом сообщила Патрульная полиция Одесской области.

Свидетели объяснили, что нарушитель из окна квартиры направляет петарды и салюты в направлении детской площадки, где играют дети.

На месте происшествия инспекторы установили квартиру, из которой гражданин запускал пиротехнику. Общаясь с охранниками порядка, патрульные установили, что гражданин был нетрезв.

Муж признался, что ему мешали дети, которые громко играли на площадке и таким образом он решил их разогнать.

Обследуя квартиру гражданина, патрульные обнаружили использованную установку пиротехники.

На месте работала следственно-оперативная группа.

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