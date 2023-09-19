Политический и экономический эксперт Георгий Биркадзе объяснил, что сегодня ситуация в экономике Украины налаживается, поэтому НБУ вполне может отпустить курс доллара и с гривной ничего не произойдет.

Об этом он рассказал в программе «Правительственный квартал».

«Если кто-то считает, что курс куда-то может побежать, то предлагаю подарить цепь Пышному, он куда-нибудь привяжет курс и он никуда не убежит. Это я так шучу», - отмечает Георгий Биркадзе.

По словам эксперта, чтобы держать курс доллара, все это время мы тратили деньги. То есть, объясняет он, после начала полномасштабной войны в июле 2022 года наше правительство зафиксировало курс на 30 гривнах, хотя дальше мы видели и 35, и 37. Так что, констатирует эксперт, Украина тратила много денег на удержание этой ситуации, а она была очень не простой, ведь мы потеряли 30% ВВП.

Тем не менее, отмечает эксперт, сегодня ситуация уже другая, ведь Нацбанк снизил ставку с 25% до 22% и теперь до 20%. То есть, объясняет он, речь идет о том, что до этого Нацбанк предоставлял другим банкам деньги по 25%, а сегодня он это снижает, потому что снижаются риски, потому что сегодня у нас падает инфляция.

«Был прогноз от МВФ, что в этом году будет инфляция 14,6%, сегодня мы видим 10,2%, а прогноз НБУ говорит, что будет 8,6%. То есть мы видим, что экономика начинает запускаться, адаптироваться. Также у нас сегодня рекордные золотовалютные запасы 42 миллиарда, такого не было в истории. То есть экономика начинает выходить из комы, это дает возможности отпустить доллар и гривна никуда не побежит», - объясняет Георгий Биркадзе.

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