Грузинский дипломат Григол Катамадзе сообщил, что в Украине должен быть такой Налоговый кодекс, по которому бизнес будет хотеть работать.

Об этом он рассказал в проекте «ОБЛИЧЧЯ.UA».

«Система налогообложения, администрирование налогов, действующий Налоговый кодекс Украины устарели, не отвечают современным вызовам, не стимулируют украинскую экономику, не дают возможности развиваться украинскому бизнесу», - сообщил Григол Катамадзе.

По словам дипломата, в Украине должны принять новый Налоговый кодекс, разработанный именно украинским бизнесом и по которому наши предприниматели готовы работать. Как отметил Григол Катамадзе, налоги должны платить добровольно, и именно законодательство должно этому способствовать.

«Например, долго думали в Грузии, каким образом решить вопрос с кассовыми аппаратами. Первая попытка насильственного внедрения кассовых аппаратов вылилась в массовые митинги. И потом креативные люди в налоговой сделали пиар-кампанию и начали разыгрывать кассовые чеки. И люди, когда приходили в то или иное место, требовали чек», - заявил Григол Катамадзе.

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