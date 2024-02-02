Все физические лица-предприниматели обязаны представлять декларации в сроки, предусмотренные действующим законодательством Украины. Даже если у ФОП нет объекта налогообложения, подлежащих декларированию доходов, все равно нужно подавать нулевые отчеты. Налоговая не имеет возможности проверить, получал ли ФОП/не получал дохода в отчетном периоде или просто забыл подать отчет, поэтому отчеты нужно подавать всегда.

Представленную информацию налоговая может сверить только проведя камеральную проверку. За не представление или несвоевременное представление налогоплательщиком налоговой отчетности предусмотрена финансовая ответственность в виде штрафных (финансовых) санкций.

Если за отчетный период вы не имели дохода и вам нужно подать нулевую отчетность ФЛП, вам следует соблюсти требования налогового законодательства. Обычно для этого следует подать соответствующую декларацию, указав нулевой доход за отчетный период.

Уплата единого налога для ФОП связана с размером их дохода.

ФОП 1-2 группы уплачивают фиксированный размер единого налога в зависимости от выбранной группы.

ФОП 3 группы уплачивают единый налог в зависимости от объема задекларированного дохода за отчетный налоговый период и выбранной ставки налогообложения.

Если у вас не было доходов в течение определенного налогового периода, например, в конкретном квартале или году, то обычно не нужно уплачивать единый налог. Кроме единого налога, физические лица-предприниматели также должны платить Единый социальный взнос при наличии наемных работников.

Финансовый директор Activitis Анастасия Штаньковская.