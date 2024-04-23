Решением правления Национального Банка Украины начиная с 15 марта 2024 года учетная ставка была снижена на 0,5 процентных пункта до 14,5%. В контексте текущей инфляции в 4,3% такое решение кажется оправданным и предполагаемым.

Размер учетной ставки оказывает прямое влияние на развитие банковского кредитования, поскольку она определяет текущую цену национальной валюты и стоимость финансовых ресурсов, привлеченных для кредитования. Таким образом, снижение учетной ставки будет способствовать улучшению условий для заемщиков.

Однако основным ориентиром рынка ставка по депозитным сертификатам Национального банка Украины, которая составляет 17,5%. С этой ставкой банки не склонны кредитовать реальный сектор за менее высокие проценты, поскольку они могут без риска, соблюдения комплаенса и оценки залогов занимать деньги Нацбанку.

В марте 2024 года стоимость кредитных ресурсов снизилась до 20% годовых с 20,5% в феврале. В то же время процентные ставки по новым депозитам снизились с 9,1% до 8,4% годовых.

В первом квартале 2024 г. количество выданных целевых кредитов для малого и среднего бизнеса увеличилось вдвое по сравнению с тем же периодом прошлого года. В начале 2024 г. наибольший спрос наблюдался на кредиты на приобретение авто для бизнеса (более 40% всех кредитов), приобретение коммерческой техники (около 30% от всех кредитов) и производственного оборудования (25%). Большинство кредитов (90%) выдано по совместным программам с производителями и поставщиками оборудования.

Подавляющее большинство кредитов (свыше 95%) предоставляется на срок от 3 до 5 лет со средней суммой запроса в 1,2 млн грн. Генеральный директор финансовой компании Activitis Павел Матияш



