Компания "Газсети" изменяет формат платежей за доставку газа для всех украинцев, чтобы сэкономить на бумаге.

Украинцы оплачивают не только использованный объем газа, но и его доставку. Согласно новому решению, формат одной из платежек будет изменен. Компания "Газсети", отвечающая за распределение газа для потребителей, призвала абонентов перейти на новый формат оплаты за услуги.

Компания "Газсети" обращает внимание на значительные ресурсы, необходимые для печати платежей, в том числе электроэнергию. Учитывая состояние энергосистемы, "Газсети" призывают отказаться от бумажных счетов, чтобы сэкономить электроресурсы.

Альтернативой бумажным платежкам есть электронный документ, который потребитель может легко и быстро оформить онлайн. Оформление оплаты за доставку газа можно осуществить онлайн. Для этого необходимо зайти в личный кабинет на сайте "Газсети" и произвести оплату за доставку газа в электронном формате.

В своем личном кабинете на сайте "Газсети" можно оформить квитанцию ​​об уплате. Для этого нужно:

Открыть раздел "История расчетов". Нажать кнопку "Получить счет". При необходимости сохранить квитанцию ​​на своем устройстве.

Также платеж можно осуществить через вкладку "Актуальный счет", где отображается информация о текущем платеже. Оплачивать за доставку газа можно наперед. Совершать такой платеж необходимо ежемесячно до 20 числа.

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