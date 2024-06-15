В 5 областях Украины будут чаще выключать свет. Об этом заявил эксперт Института энергетических стратегий.

Пишет сайт Стена.

По его словам, к частым отключениям должны готовиться жители Киевщины, Харьковщины, Одесщины, Днепропетровщины и Львовщины. Другие регионы также будут иметь ограничения на потребление электроэнергии, но более лояльны. Такая ситуация произойдет в результате очередного вывода на ремонт 5 из 9 энергоблоков АЭС.

Председатель Совета Украинской ассоциации возобновляемой энергетики Станислав Игнатьев также отметил, что в Украине скоро отключение света могут участиться и дольше по протяженности. Это может произойти из-за ремонта шести энергоблоков на атомных станциях.

По словам Игнатьева, в Украине необходимо отремонтировать шесть энергетических блоков на атомных станциях, несколько уже отремонтированы и введены в эксплуатацию, а пять уже выведут за неделю.

"В прошлом году "Энергоатом" выводил 8 из 9 энергоблоков. Здесь нас спасала солнечная генерация", - сообщил он.

Эксперт отметил, что именно это может стать причиной более частых отключений света, ведь электроэнергии не будет хватать для бытовых потребителей.



