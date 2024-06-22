Государственный долг США планирует превысить отметку в $50 триллионов к 2034 году, согласно прогнозу Конгресса США по бюджетному управлению.

По данным The Washington Post , ожидается, что федеральный долг достигнет 122% от объема производства страны.

Отмечается, что только в текущем финансовом году дефицит вырастет до 1,9 триллиона долларов и будет продолжать расти. В течение следующих десяти лет общий государственный долг превысит $50,7 триллионов, что отмечается как значительное превышение уровня, находившегося во время мирового экономического кризиса после Второй мировой войны.

В следующем году истекает срок действия значительных частей налогового кодекса США, что может привести к резкому росту налоговых ставок для отдельных лиц и семей. Также заканчиваются финансовые ресурсы для социальных программ Medicare и Social Security, что может привести к снижению поддержки для миллионов американцев в то время, когда государственный долг продолжает расти.

Обе политические партии признают проблему долга, поскольку расходы резко возросли как при президентстве Джо Байдена, так и Дональда Трампа. Снижение налогов, проведенное Трампом в 2017 году и действующее к следующему году, прибавило практически $2 триллиона к существующему долгу.

Отмечается также, что существует некоторый положительный момент для финансового положения страны: предполагается, что увеличение иммиграции будет способствовать росту экономического производства на следующем десятилетии на $8,9 триллиона или 2,4%, и уменьшит дефицит на $900 миллиардов.

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