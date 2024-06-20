В июле тариф на электроэнергию в Украине останется неизменным. За каждый кВт*ч придется платить 4,32 грн.



Об этом пишет сайт Стена.

Для тех, кто использует электрическое отопление, тариф на электроэнергию сохранен на уровне 2,64 грн за кВтч. В неотапливаемый сезон такие пользователи будут платить по общему тарифу — 4,32 грн за кВтч.

Согласно решению правительства, если семья с электрическим отоплением в зимний месяц использует до 2000 кВтч, она будет оплачивать электричество по старому тарифу.

Если же потребление превысит этот порог, за весь объем придется платить по новому тарифу — 4,32 грн за кВтч.

Министр энергетики Герман Глущенко ранее отметил, что в условиях сложной экономической ситуации из-за войны нельзя повышать цену на электроэнергию до рыночного уровня (почти 7,5 грн/кВт*ч).



Однако государство также не может удерживать сверхнизкую льготную цену для всех потребителей, так как тариф в 2,64 грн покрывал лишь треть реальной стоимости электроэнергии.

Напомним, в Украине с началом массовых стабилизационных отключений появились слухи о якобы экспорте электроэнергии в период ограничений. Эти утверждения больше напоминают теорию заговора, так как для этого потребовалось бы фальсифицировать данные европейской платформы, подкупить украинских и европейских чиновников, а также всех энергетиков, участвующих в импорте и экспорте электроэнергии.