Спрос на литий, вероятно, будет расти, поскольку все больше машин в мире перейдут на электричество.

Высокие оценки специализированных производителей лития и резкие колебания цен на металл являются одним из отпугивающих факторов.

Два британских нефтяных гиганта, уже давно вложили деньги в солнечные и ветряные электростанции. Их конкуренты в других странах в основном придерживаются своего бурения.

Инвесторы вознаградили целеустремленность. ExxonMobil, американская фирма стоит 510 миллиардов долларов, что вдвое меньше, чем у британского дуэта вместе взятых.

Цена ее акций выросла на 50% за последние пять лет.

Это не значит, что ExxonMobil не заинтересована в возобновляемых источниках энергии. Но вместо того, чтобы заняться генерацией, она делает косвенную ставку на энергетический переход.

25 июня подписано предварительное соглашение о поставках лития южнокорейскому производителю sk On, чьи литий-ионные батареи будут питать электромобили Ford и Hyundai.

Это последовало за объявлением в ноябре о том, что она бурит свою первую литиевую скважину в Арканзасе.

К 2030 году компания надеется производить достаточно лития для поставки 1 млн электромобилей в год. Даррен Вудс, ее руководитель, рассматривает литий как «высокодоходную» возможность.

В отличие от управления незнакомыми предприятиями солнечной и ветровой энергетики, нефтяные компании уже обладают опытом, который полезен в добыче лития.

Источник: economist.