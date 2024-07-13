Эксперт Украинского института будущего Даниил Монин сообщил, что НБУ за месяц продал 3 млрд долларов.

Об этом экономист сообщил в своем телеграм-канале.

"В июне пришел транш от ЕС правительству в размере 1.9 млрд евро (чуть больше 2 млрд долларов) и правительство платило по долгам около 300 млн долларов. В том числе МВФ 240 млн. В итоге международные резервы снизились за пол года с 40.5 до 37.9 млрд", - заявил Монин.

Экономист добавил, что Украине в июне ускорилась инфляция.

"Низкая инфляция закончилась. В июне +2.2% в месяц. Естественно частично за счёт поднятия цен электрики + поднятие цен из-за доп расходов на отсутствие электрики. Так что рост годовой инфляции с 3.3% до 4.8%... Как говорится началось. К сентябрю октябрь будет ближе к 8-9%", - резюмировал эксперт Украинского института будущего Даниил Монин.

К слову, ранее Даниил Монин проанализировал новый отчет МВФ. В нем в частности прогнозируется окончание войны в Украине.

"Для меня очевидно что все планы и прогнозы МВФ заточены исключительно на вариант что война завершится в конце 2024. Потому что, что делать если это не так - у МВФ явно нет", - написал Монин у себя в телеграм канале.

Четким подтверждением этого, считает экономист, должен стать бюджет 2025 года где гос расходы должны быть сокращены ниже отметки 50% ВВП. Причем расходы на зарплаты в гос секторе с 20 до 10%.

"Для меня очевидно что это сокращение расходов на армию что логично что без войны содержать 1 млн армию и платить 15% ВВП зарплат нет необходимости", - добавил Монин.

По его мнению, исходя из отчета с учётом небольшого размера грантов МВФ видит дефицит бюджета на 2025 год в размере всего 7.5% ВВП и это по факту год выхода из войны.

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