Валютная выручка при экспорте продукции с высоким уровнем добавочной стоимости должна находиться в полном распоряжении ее владельца в Украине или за рубежом.

Об этом сообщил экономист Алексей Кущ.

По его словам, выпуская такую продукцию, собственник бизнеса создает значительно больше рабочих мест и платит больше налогов. Его продукция создает в экономике эффект мультипликатора, а не эффект ресурсного истощения.

В Украине в условиях войны нет требований по обязательной продаже валютной выручки экспортерами

Тем временем, Нацбанк увеличил сроки возврата экспортной выручки с 90 до 120 дней для производителей 12 видов агропродукции: пшеницы, ржи, ячменя, овса, кукурузы, сои, рапса, подсолнечника, соевого масла, подсолнечного масла, рапсового масла, жмыха.

"Часть экспортеров у нас работает через свои подставные торговые дома, зарегистрированные в оффшорных юрисдикциях. Например, руда на мировом рынке условно стоит 200 дол, с украинского ГОК-а на свою оффшорку ее продают за 60, а уже с оффшорки на рынок - за 200", - сообщил финансист.

Алексей Кущ добавил, что механизм контроля за ценами через механизм трансфертного ценообразования в Украине почти не работает.

"Поэтому ГОК будет платить налоги с цены в 60 дол, а 140 дол хозяин ГОК-а аккумулирует на оффшорке и купит себе яхту, не заплатив налоги. Но даже выручку в расчете по 60 дол за тонну он не спешит возвращать в Украину.", - сообщил Кущ.

Последние новости Украины:

Ниже 40 гривен уже не будет: курс доллара к концу лета заставит украинцев понервничать, озвучены прогнозы.

Как сообщала Politeka, украинцы могут заработать хорошие деньги, продав старые 5 копеек.

Также Politeka писала, украинцы могут получить 20 тысяч за старую гривну.