Устойчивость украинской экономики сейчас гораздо выше, чем от нее ожидают.

Об этом сообщил эксперт Украинского института будущего Даниил Монин в эфире политолога Юрия Романенко.

"В конце июня вышел отчёт Укрстата, который показал, что в первый квартал Украина показала рост 6,5% ВВП, что в принципе, выше прогнозов Минэкономики и Национального банка. Естественно, не всё так хорошо и не всё так гладко, но наш бизнес, я считаю, что всегда был не только активным и ему всегда приходилось выживать в негативной среде", - заявил экономист.

Негативная среда, говорит Монин, это не только отсутствие электроэнергии и прочие какие-то проблемы, но и огромное количество различных регуляций государства.

"У нас в общем-то сильная теневая экономика, которая позволяет выживать в кризисы и находить какие-то возможности для того, чтобы поддерживать на плаву свои домохозяйства, обеспечивать их доходами и так далее", - добавил Монин.

Что касается прогнозов на этот год - рост экономики будет ниже, чем прошлом году.

"Это было и так понятно, ещё даже до отключения электроэнергии, поскольку в двадцать третьем году экономика в какой-то степени оттолкнулась от дна, у нас был рост за 2023 год где-то 5,3 ВВП, то в этом году он будет ниже, но в целом не критично ниже", - считает эксперт.

Если посмотреть по прогнозам аналитических центров и МВФ, они колеблется в диапазоне от 2,5% до 4% роста.

"Никто в общем-то не верит, что у нас обрушение экономики произойдет в ближайшее время", - резюмировал Даниил Монин.