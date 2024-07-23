По словам человека, знакомого с ситуацией, кубинцы продолжают ездить в Россию, чтобы присоединиться к ее войне на Украине, несмотря на попытки правительства в Гаване пресечь вербовку.

Добровольцы записываются по неофициальным каналам, и общее число участников боевых действий, вероятно, составляет несколько сотен, хотя точные данные установить сложно, сказал источник, попросивший не называть его имени, поскольку вопрос носит деликатный характер.

Щедрые выплаты, предлагаемые российскими военными, заманивают обедневших кубинцев присоединиться к войне, пока карибская страна борется с отключениями электроэнергии и нехваткой продовольствия в экономическом кризисе, который спровоцировал массовую миграцию и уличные протесты.

Некоторых также привлекает перспектива получения российского паспорта после того, как президент Владимир Путин подписал в январе указ , позволяющий иностранцам получать гражданство в обмен на службу на войне.

Министерство обороны России не ответило на запрос о комментарии. Чиновники посольства Кубы в Вашингтоне и МИД в Гаване не ответили на запросы о комментарии.

Россия приняла меры по увеличению набора в армию внутри страны и за рубежом, стремясь заменить огромное количество солдат, убитых или раненых в боях в Украине.

По оценкам европейских чиновников, Кремль заставил тысячи мигрантов, а также иностранных студентов и рабочих сражаться вместе с российскими войсками.

Куба и Россия имеют тесные политические связи, которые длятся уже десятилетия, начиная с поддержки Советским Союзом Гаваны против торгового эмбарго США после коммунистической революции 1959 года под руководством Фиделя Кастро.

В марте Россия отправила на Кубу танкеры с сырой нефтью, чтобы помочь смягчить экономический спад, а в прошлом месяце группа военных кораблей пришвартовалась в Гаване с запланированным визитом.

Министерство иностранных дел заявило в своем заявлении , что «Куба не участвует в войне в Украине» и будет действовать «решительно», чтобы прекратить любые кампании по вербовке.

Источник: bloomberg.

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