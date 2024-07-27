Новые ограничения США, введенные в июне для прекращения поддержки войны Кремля с Украиной, подвергли местные банки в странах, торгующих с Россией, более высокому риску так называемых вторичных штрафов, все чаще задерживая или прерывая платежи в такие страны, как Китай и Турция, и из них.

Это затрудняет, а иногда и делает невозможным осуществление транзакций, особенно с Китаем, который, возможно, является самым важным экономическим партнером России с начала войны 2022 года.

Хотя проблемы с выводом прибыли из другого ключевого торгового партнера, Индии, смягчились с первых лет войны, они не были полностью решены, поскольку рупия не является полностью конвертируемой, а проведение транзакций через третьи страны обходится дорого, сообщил человек, близкий к правительству России, отказавшийся назвать свое имя, поскольку эта информация не является общедоступной.

Трудности грозят нарушить торговлю России с экономическими партнерами, на которых она полагалась с тех пор, как Европейский союз и США ввели беспрецедентные санкции, которые значительно сократили деловые связи после вторжения в Украину.

Торговля с Китаем достигла рекордных 240 миллиардов долларов в 2023 году.

В июне США расширили параметры для определения необходимости введения вторичных санкций, расширив определение военно-промышленной базы России. Импорт в Россию из Китая снова начал расти после того, как объемы рухнули, когда США изначально пригрозили зарубежным банкам штрафами в декабре, но последний шаг грозит серьезно осложнить ситуацию.

Во многих случаях транзакции с Китаем возможны только через агентов в бывших советских республиках, заявили руководители четырех экспортеров сырьевых товаров, отказавшиеся назвать свое имя, поскольку информация является конфиденциальной.

В то время как платежи с Китаем представляют собой самую большую проблему для Москвы, россияне столкнулись с аналогичными трудностями в Турции, говорят люди, знакомые с ситуацией. Ситуация там гораздо менее плачевная, потому что только некоторые банки прекратили операции с Россией, говорят они. Торговля с Турцией также в основном ведется в рублях, говорят люди. Доля турецкого экспорта в рублях выросла на 50% с января по май, показывает статистика страны.

В случае с Индией давление на банки из-за угрозы санкций осложняется тем, что рупия не является полностью конвертируемой. Поскольку торговля между странами резко возросла после вторжения России в Украину, Россия накопила миллиарды долларов в рупиях в Индии.

В случае с Индией давление на банки из-за угрозы санкций осложняется тем, что рупия не является полностью конвертируемой. Поскольку торговля между странами резко возросла после вторжения России в Украину, Россия накопила миллиарды долларов в рупиях в Индии.

Источник: bloomberg.

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