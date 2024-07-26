По данным The New York Times, компании, расположенные по этому адресу, приобрели миллионы чипов и датчиков для российских военно-технологических компаний, многие из которых попали под санкции американского правительства.
Компании носят такие названия, как Olax Finance и Rikkon Holding.
Эти компании — важнейшее звено в цепи, соединяющей американские исследовательские лаборатории с китайскими заводами, российскими производителями оружия и полями сражений в Украине, и знак того, что правительство США и технологические гиганты не могут контролировать, куда уходят их технологии.
С момента начала конфликта в Украине в Россию поступило чипов на сумму около 4 миллиардов долларов через более чем 6000 компаний, включая эти четыре.
Об этом свидетельствует анализ, проведенный NYT на основе данных российской таможни, корпоративных записей, регистраций доменов и данных о санкциях. В ходе анализа было изучено около 800 000 поставок запрещенных электронных товаров в Россию с середины 2021 года.
Несмотря на то, что Запад стремился перекрыть доступ к полупроводникам посредством торговых ограничений, Россия создала настолько надежную параллельную цепочку поставок, что за последние три месяца 2023 года импортировала почти такое же количество критически важных чипов, что и за тот же период в 2021 году.
Важную роль играет Китай. Будучи ведущим мировым сборщиком электроники, он импортирует огромное количество западных компонентов и превращает их в бытовую электронику.
Китайские фирмы могут легко направить эти поставки в Россию, говорят эксперты.
Источник: nytimes.
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