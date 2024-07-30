МВФ со своей стороны публикует таблицы, сколько Украина должна выплачивать процентов.

Об этом заявил экономист, эксперт Украинского института будущего Даниил Монин, опубликовав таблицу МВФ.

Он предложил обратить внимание, что красным выделено тело по выданным и прогнозным к выдаче кредитам а оранжевым сколько процентов (Interests) Украина должна заплатить МВФ в SDR.

SDR курс примерно сейчас 1.35 USD.

"Самым правильным я вижу для определения реальной ставки по кредитам 2027 год. Там удерживается тело примерно на уровне 11.350 SDR и надо заплатить 967 SDR процентов. Это примерно 8.493% в 2028 там при уменьшении тела вообще процент получается 8.7%", - сообщил Монин.

По его словам, МВФ - дороже коммерческих долгов, которые списали частично.

Монин считает, что то же самое надо сделать и с долгами МВФ.

"И да 967 млн SDR *1.35 это практически 1.3 млрд", - резюмировал Монин.

Ранее сообщалось, что экономист Даниил Монин высказал свое мнение о повышении акцизов и о том, как эта ситуация повлияет на курс гривны.

По его словам, поднятие растянуто до 2028 года и первое повышение будет уже с 1 сентября.

Также Монин отметил, что следует учитывать планы властей по бюджетной декларации со средним курсом 45 гривен доллар или 49 гривен евро. При таком развитии событий поднятие акциза на топливо будет еще больше.

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