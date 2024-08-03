Чтобы дефинансировать и разоружить войну России с Украиной, Великобритания должна сначала отсечь дойную корову ископаемого топлива России.

Любой новый Комитет казначейства должен завершить работу, начатую его предшественником, и ответить на один важный вопрос: как мы можем сделать санкции против ископаемого топлива России болезненными?

Отрадно видеть, как руководство Великобритании возглавило «Призыв к действию» по теневому флоту нефтяных танкеров России , принятый на прошлой неделе на саммите Европейского политического сообщества.

России удалось собрать флот из примерно 600 судов, которые не имеют страховки и должны быть выведены из эксплуатации из-за возраста.

Вместо этого Кремль может использовать этот так называемый «теневой» или темный флот, чтобы обойти санкции, продавая свою сырую нефть выше установленного уровня предельной цены на нефть в 60 долларов за баррель.

Без адекватного страхования имущества и возмещения ущерба (P&I) этот флот старых танкеров представляет собой надвигающуюся экологическую катастрофу, которая — если ее не решить — превратится в крупную экологическую катастрофу для Великобритании и Европы.

Решение проблемы теневого флота России требует скоординированных политических вмешательств со стороны различных правительственных ведомств, а также многосторонних действий с международными союзниками и партнерами.

Источник: telegraph.

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