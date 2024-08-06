Понедельник стал черным днем ​​для инвесторов на фондовом рынке по всему миру.

Проблемы начались в Азии, где японский Nikkei 225 упал более чем на 12% в худший день с 1987 года, а южнокорейский KOSPI упал более чем на 8%, что привело к кратковременной остановке торгов в середине дня.

После этого удручающе низкого показателя распродажа быстро стала глобальной.

Однако было несколько основных причин — и усиливающих факторов — которые в совокупности создали хаос на мировом рынке в понедельник.

«Похоже, что стечение событий достигло апогея, вызвав резкий сдвиг в аппетите к риску.

«Стена беспокойства» определенно имеет достаточно широкую основу в настоящее время», — сказал Джек Янасевич, ведущий портфельный стратег Natixis Investment Managers, в электронном письме Fortune.

От высоких и, возможно, недостижимых прогнозов прибыли до растущей волатильности на фоне назревающего конфликта на Ближнем Востоке, который привел к сворачиванию некоторых популярных сделок, вот взгляд на то, что стало причиной черного дня инвесторов.

Бывший руководитель Bridgewater Associates считает, что мы наблюдаем схлопывание пузыря в рискованных активах, в основном в крупных технологических и связанных с ИИ акциях США, после двух лет устойчивого роста цен, а также растущих ожиданий прибыли и оценок.

1. Доходы были высокими, но, возможно, недостаточно высокими.

2. Страхи рецессии снова в моде

Замедление потребительских расходов и слабый отчет о занятости за июль снова вернули страхи рецессии в меню после того, как большинство прогнозистов с Уолл-стрит отказались от своих прогнозов на 2023 год.

3. Конфликт на Ближнем Востоке испытывает нервы инвесторов

Казалось бы, постоянно растущий потенциал расширения конфликта на Ближнем Востоке также оказал давление на инвесторов в понедельник, что привело к некоторой продаже на почве страха.

4. «Кэрри-трейд» разворачивается. В течение многих лет, пока большинство западных стран повышали процентные ставки для борьбы с инфляцией, Банк Японии держал ставки около нуля. Страна долгое время боролась с болезненной дефляцией, поэтому приступ инфляционного давления не рассматривался как нечто, с чем стоило бороться.

5. Распродажа, вызванная волатильностью, усугубляет ситуацию

Рост рисков продолжающейся распродажи технологического сектора, более масштабной войны на Ближнем Востоке и замедления экономики также привели к росту показателя страха Уолл-стрит.

Источник: fortune.

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