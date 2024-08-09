Экономист рассказал о первичном распределении капитала, как части "национальной идеи" в Украине.

За годы независимости из Украины вывели примерно 200 млрд долларов.

Об этом сообщил экономист Алексей Кущ.

Он добавил, что страна прошла через четыре волны первичного накопления капитала.

Первая волна - это приватизация 90-х, распределение общенародной собственности в пользу небольшого круга лиц, формирование ФПГ и олигархического полит-экономического уклада.

Вторая - перераспределение активов кланом Януковича в 2010-2013 годах.

Треться волна - это банкопад и перераспределение активов банков-банкротов через Фонд гарантирования вкладов и Нацбанк.

Объем перераспределения - порядка 30% ВВП.

И завершающая - перераспределение активов по маркеру "российского следа".

"Описание данного процесса по персоналиям не является предметом данного поста, отмечу лишь, что конфискованные активы так и не начали работать в пользу общества и продолжают обслуживать узкую группу лиц, которые имеют соответствующие полномочия", - сообщил Алексей Кущ.

Эти четыре "волны", по словам экономиста, практически полностью размыли нашу цивилизационную основу развития: неуважение к праву собственности, отсутствие механизмов защиты прав инвестора/собственника.

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