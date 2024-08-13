Экономист рассказал о хроника "либеральных реформ" в Аргентине и какие выводы нужно сделать Украине.

Единственным результатом реформ в Аргентине будет десоциализация государства, деиндустриализация экономики и кризис предпринимательства вследствие резкого падения платежеспособного спроса.

Об этом заявил экономист Алексей Кущ.

"Парадокс, но именно предприниматели привели Милея к власти. А теперь многие аргентинцы покупают еду в кредит. Если нет денег, никто не приобретает товары и услуги малого бизнеса. Да и среднего тоже. Большой бизнес - переориентируется со сложного производства на экспорт аграрного сырья", - сообщил Кущ.

По его словам в Украине это тоже происходило, когда многие олигархи перестали идти по пути роста добавочной стоимости на своих предприятиях и все вдруг стали колхозниками.

За январь-июль 2024 года, промпроизводство в Аргентине упало белее чем на 16%.

В июне вообще зафиксирован рекордный спад. И это был уже 13-й месяц падения промышленного производства.

Все логично, говорит эксперт, падает спрос - сокращаются инфраструктурные расходы - падает автомобилестроение - сокращается производство металла.

Падает покупательная способность населения - сокращается потребление ключевых товаров.

Зато резкий рост производства растительного масла - сразу на 24,5%, потому что оно идет на экспорт.

"Как и Украина, Аргентина из промышленно развитой страны превращается в "страну семечки". Аргентина своими руками разрушает свой базовый аграрно-промышленный кластер: падение производства сельхозтехники на -40,9%. Перейдут на импортную, для покупки которой придется продать еще больше аграрного сырья", - добавил Алексей Кущ.

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