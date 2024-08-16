Помимо классического «как и ожидалось», одной из любимых фраз аналитиков является «рынки говорят».

Существенные изменения цен могут указывать на то, что грядет что-то важное.

Например, если инвесторы ожидают усиления геополитической напряженности, которая может нарушить цепочки поставок или добычу нефти или газа, индекс доллара , золото и даже казначейские облигации обычно растут.

Сейчас инвесторы вновь испытывают беспокойство, что является хорошей новостью для тех, кто держит длинные позиции по этим инструментам, но не очень хорошей для тех, кто сталкивается с возможными последствиями.

В отличие от предыдущей недели, неопределенность заключается не в стремительном ухудшении макроэкономических данных, которые в США улучшились, а снова в геополитике.

В Европе, например, цены на газ выросли в основном из-за эскалации конфликта между Россией и Украиной и, в частности, предполагаемого захвата Украиной газоизмерительной станции в Судже.

Возникает опасение, что это может нарушить последние прямые поставки российского газа в ЕС из-за повреждений или объявления «Газпромом» форс-мажора, в результате чего Венгрия, Австрия и Словакия останутся без дешевых поставок.

Однако аналитики полагают, что цены не вернутся к уровню 2022 года, поскольку это затронет лишь 5% от общего объема поставок. Они считают, что рынок реагирует слишком остро и что цены в конечном итоге скорректируются.

Что касается нефти, то для черного золота это также были неспокойные несколько недель. График нефти марки Brent больше похож на американские горки: резкие взлеты и падения.

Первоначально опасения по поводу рецессии в США снизили цены до $75. Затем они подскочили до $82 из-за опасений иранского военного ответа Израилю. Теперь рынки ждут, что будет дальше.

Если ситуация ухудшится и мы придем к наихудшему сценарию, энергетические рынки могут вырасти. Это будет плохой новостью как для центральных банков, так и для экономики в целом.

Регуляторы могут быть вынуждены отложить снижение ставок, что окажет дополнительное давление на бизнес, который может быть вынужден обанкротиться.

Источник: forexlive.

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