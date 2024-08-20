Украине нужна радикальная реформа с резким сокращением налоговой нагрузки, полный запрет на любые виды плановых проверок бизнеса и не только.



Также нужно софинансирование гражданами и государством общественных функций, где ее важность определяется объемом средств, которое люди готовы софинансировать.

Об этом сообщил экономист Даниил Монин в своем телеграм-канале.

"Единственный вывод который очевиден в этой системе - государство копает само себе могилу и создаёт все условия для дальнейшего экспорта населения. Такая политика не требует ни восстановления инфраструктуры после войны ни восстановления энергетики. Последний кто уедет просто выключит свет", - сообщил Монин.

По словам экономиста, действующая экономика нашей страны жизнеспособна исключительно на внешних вливаниях и способна обеспечить нормальную жизнь только узкой прослойке паразитирующего класса, который не создаёт добавленной стоимости.

Монин добавил, что для смены ситуации необходимо переоснование Украины совсем на других принципах, где те, кто создаёт добавленную стоимость - должны быть неприкосновенны, а функции государства пересмотрены в сторону их глобального уменьшения.

Количество людей на бюджете резко сокращено и приведено к наявному населению.

"Не нужно бояться отъезда граждан. Если созданы условия созидания, граждане вернутся и приедут новые", - считает экономист.

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