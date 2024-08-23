Цены на золото достигли рекордных высот из-за инфляции и опасений по поводу будущего .

Цена на золото достигла рекордных значений, спотовые цены на золото превысили отметку в $2500 за унцию в конце прошлой недели.

На этой недели стоимость золота стала еще выше.

И, как сообщает Bloomberg News , недавнее повышение означает, что средний золотой слиток, который весит 400 унций, теперь впервые стоит $1 миллион.

В то время как многие люди, вероятно, только начинают обращать внимание на цены на золото, инвесторы в золото и драгоценные металлы, безусловно, в ударе: за последние шесть месяцев цены на золото выросли почти на 25%.

За последний год золото выросло более чем на 32%.

Геополитические риски, включая войны на Ближнем Востоке и в Украине, то станет немного яснее, почему золото, возможно, стало самым востребованным товаром на рынке.

Сравните это с фондовым рынком: индекс S&P 500 вырос почти на 13% за последние шесть месяцев и на 27% за последний год.

Прежде всего, это недавний всплеск инфляции в США и ​​других частях мира.

Инвесторы могут обратиться к золоту как к средству сбережения, чтобы попытаться переждать волны инфляции; и хотя инфляция в США в значительной степени спала после пика пару лет назад, она создала волну спроса на рынке золота, которая все еще высока.

Центральные банки также скупают золото.

А что будет дальше? Это догадки, но некоторые аналитики ожидают, что цены на золото продолжат расти. Аналитики UBS , например, ожидают, что к концу года цены достигнут $2600.

Источник: fastcompany.

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