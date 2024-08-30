Золото стремительно растет на фоне опасений экономической катастрофы, которую собирается устроить Камала Харрис.
Он уже пробил отметку в $2500, самую высокую цену, которую он когда-либо достигал.
В течение следующего месяца он вполне может подняться до $3000 или, возможно, даже выше.
Золото вошло в новый бычий рынок, и инвесторы вливаются в драгоценный металл. Существует множество традиционных объяснений этого, от перспективы падения процентных ставок до активных покупок со стороны китайских и ближневосточных центральных банков.
Но есть гораздо более масштабная проблема, на которую нам следует обратить больше внимания.
Это может быть «торговля Камалой». Камала Харрис рванула к выдвижению своей кандидатуры от Демократической партии на волне флюидов, и это вполне может привести ее в Белый дом. И все же она наверняка продолжит дикие траты и растущий дефицит президентства Байдена.
Доллар может быть обесценен, и золото всегда было единственной реальной защитой от этого. Это раннее предупреждение о потенциальной катастрофе, которую она собирается навлечь на мировую экономику.
Акции искусственного интеллекта могут оказаться в заголовках новостей, наряду с технологическими компаниями и товарами. Но в 2024 году был только один действительно выдающийся актив, и это золото.
С $2000 за унцию в начале года, на прошлой неделе он достиг $2500 и может продолжить расти. Сейчас он значительно выше максимумов, достигнутых в разгар кризиса еврозоны, и не показывает никаких признаков замедления.
Источник: telegraph.
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