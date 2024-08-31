Слабая деловая активность в Германии указывает на вялую экономику, в то время, как в Польше наоборот фиксируют уверенный рост.

Прогноз деловой активности в Германии сохранился на самом низком уровне с февраля, что еще раз подчеркивает мрачные перспективы, вновь охватившие крупнейшую экономику Европы после спада подъема в начале года.

Индикатор ожиданий института Ifo снизился до 86,8 в августе с пересмотренных 87 в предыдущем месяце, превзойдя 85,8, увиденные аналитиками в опросе Bloomberg. Барометр текущих условий также снизился.

«Немецкая экономика все больше погружается в кризис», — заявил президент Ifo Клеменс Фюст.

Он отметил, что ожидания ухудшились как в сфере производства, так и в сфере услуг.

Позже в интервью Bloomberg Television он заявил, что экономика «уже некоторое время находится в состоянии стагнации, и ситуация ухудшается — об этом нам говорят данные».

Оптимизм относительно того, что Германия восстановится в 2024 году после двух лет практически нулевого роста, угас, поскольку ожидаемый скачок потребительских расходов не осуществился, а промышленный сектор страны продолжает испытывать трудности.

Помощь может быть оказана по процентным ставкам. После первого снижения стоимости заимствований в июне Европейский центральный банк дал понять, что в сентябре, скорее всего, будет предпринят еще один шаг.

По словам Фюста, Германии, возможно, потребуется сокращение ставки больше, чем остальной части еврозоны, поскольку она является отстающим регионом.

В это же время от 2% до 3,2% вырос ВВП Польши во втором квартале этого года по сравнению с первым кварталом 2024 года. Согласно статистическим данным, инвестиции во 2 квартале выросли на 2,7%, частное потребление выросло на 4,7%, а внутренний спрос вырос на 4,3%.

Кроме того, экспорт во втором квартале также вырос на 3,4%, квартал в квартал, а импорт – на 5,4%, - об этом пишет RFM24 со ссылкой на сообщение Главного статистического управления.

Как сообщает журналист RMF FM Кшиштоф Беренда, сегодня польская экономика работает на «двигателе потребления». Это значит, что она растет, потому что все тратят все больше и больше.

И как индивидуальные клиенты и как страна. Однако проблема заключается в том, что все прогнозы показывают, что в следующем году рост доходов будет слабее, поэтому потребление тоже упадет.

Экономисты Santander Bank оценили, что сильный внутренний спрос «в настоящее время защищает польскую экономику от влияния слабой экономической активности в Еврозоне, в частности, в Германии».

Источник: bloomberg, RFM24.

Последние новости Украины:

Армия рф начала атаковать Украину новым типом авиабомб: военный эксперт рассказал об опасности.

Перелом ситуации на фронте: военный эксперт дал прогноз до конца 2024 года.

Какие ракеты получили украинские F-16: военный эксперт рассказал, как это отразится на фронте.