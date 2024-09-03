Нефть продолжает падать на фоне слабых данных по Китаю и перспектив увеличения поставок ОПЕК+.

Цены на нефть продолжили снижение на фоне ожиданий роста добычи ОПЕК+ с октября, а также признаков слабого спроса в Китае и США, двух крупнейших потребителях нефти в мире, что усилило обеспокоенность по поводу будущего роста потребления.

Фьючерсы на нефть марки Brent упали на 56 центов, или на 0,7%, до 76,37 доллара за баррель к 06:46 по Гринвичу, в то время как американская нефть марки West Texas Intermediate подешевела на 45 центов, или на 0,6%, до 73,10 доллара за баррель.

Потери последовали за снижением цен на нефть марки Brent на 0,3% на прошлой неделе и падением цен на нефть марки WTI на 1,7%.

Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) и ее союзники, группа, известная как ОПЕК+, намерены приступить к запланированному увеличению добычи нефти с октября, сообщили агентству Reuters шесть источников в группе производителей.

Восемь стран-членов ОПЕК+ планируют увеличить добычу на 180 000 баррелей в сутки в октябре в рамках плана по отмене последнего сокращения добычи на 2,2 млн баррелей в сутки, сохранив при этом другие сокращения до конца 2025 года.

В США потребление нефти в июне замедлилось до самого низкого сезонного уровня со времен пандемии коронавируса 2020 года, показали данные Управления энергетической информации в пятницу.

«Мы прогнозируем снижение темпов роста в 2025 году из-за экономических трудностей в Китае и США», — говорится в записке аналитиков ANZ.

Источник: reuters.

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