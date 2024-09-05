Самая большая дилемма России в том, что она теряет своих в основном высококвалифицированных рабочих.

"Утечка мозгов" из России стала самой большой проблемой ее экономики. Таково мнение профессора Лондонской школы бизнеса Ричарда Портеса , который недавно дал интервью о российской экономике изданию Business Insider.

Многие из этих граждан принадлежали к самой молодой и образованной демографической группе России: 86% покинувших РФ в 2022 году были моложе 45 лет, а 80% уехавших имели высшее образование, согласно анализу Французского института международных отношений.

Многие из тех, кто уехал, также принадлежали к более богатым слоям российского общества , и они забрали свои деньги с собой. Страна потеряла почти 42 миллиарда долларов в 2022 году, поскольку россияне перевели свои личные сбережения за границу .

По словам Портеса, эти потери привели к "утечке мозгов" из России, и ее последствия уже остро ощущаются, и он добавил, что это усугубит другие проблемы, с которыми сталкивается Россия, такие как растущий инфляционный кризис.

В течение следующего десятилетия экономика России может деградировать в экономику, зависящую в основном от ее природных ресурсов, а не от самых инновационных отраслей, предположил Портес.

Источник: Business Insider.

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