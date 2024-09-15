Этого можно было бы избежать, если бы власть решилась обложить налогом сверхприбыли банков и лакшеры-покупки.

Такое мнение высказал финансовый аналитик Алексей Кущ.

Новый обсуждаемый в парламенте законопроект предусматривает увеличение военного сбора с 1,5% до 5%, а также дополнительный сбор в размере 1% для ФЛП третьей группы. Однако основные споры ведутся вокруг возможного введения налога на сверхприбыль банков в размере 50%. Это напоминает "ветровые налоги", иногда применяемые на Западе для сбора дополнительных средств с доходов, полученных в условиях неблагоприятных обстоятельств.

Введение такого налога могло бы обеспечить бюджет Украины дополнительными 27 миллиардами гривен, что почти эквивалентом поступлений от повышенного военного сбора и налогов на предпринимателей. Но идея подверглась сопротивлению со стороны Национального банка Украины и Министерства финансов. Они категорически выступают против налогообложения банковских сверхприбылей и даже угрожают внести пункт о невозможности такого налога в меморандум с МВФ. Этот шаг, по мнению Куща, типичен для правительства Украины, которое часто прикрывает свои негативные решения требованиями международных финансовых институтов.

Между тем банки в Украине получают рекордные доходы, особенно за счет процентов по депозитным сертификатам от НБУ, во время войны достигшим 227 миллиардов гривен. Несмотря на рентабельность капитала более чем в 30%, НБУ и Минфин считают, что снижение ее до 15-20% может повлечь за собой "серьезные потери" для банковской системы.

Алексей Кущ указывает, что есть и другие возможные источники для наполнения бюджета, например, введение прогрессивного налога для физических лиц с высокими доходами, повышение НДС на роскошные товары, сокращение возмещения НДС при экспорте сырья и введение экспортных пошлин. Однако правительство, кажется, выбрало другой путь: вместо поиска денег там, где их больше всего, власти решили брать их из тех, кто может меньше заплатить.

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